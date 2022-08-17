Лукашенко одобрил проект соглашения о реализации программы ВТС с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров, сообщила в среду президентская пресс-служба.
"Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения", - говорится в сообщении.
"Предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран", - добавили в пресс-службе.
На проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочен Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.
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