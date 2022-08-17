РФ за 7 месяцев увеличила ввоз плодоовощной продукции из Марокко на 45%, из Китая на 11%

Импорт плодоовощной продукции в РФ за семь месяцев 2022 года составил 5,1 млн тонн, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Увеличились объемы ввоза из Марокко - на 45% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, Туркменистана - на 30%, Казахстана - на 21%, Таджикистана - на 16%, Узбекистана - на 14%, Китая - на 11%.
Россельхознадзор также сообщил, что за семь месяцев в Россию из Эквадора было отгружено более 852 тыс. тонн бананов, из Египта - 226,3 тыс. тонн апельсинов, из Турции - 170 тыс. тонн мандаринов и 82,6 тыс. тонн лимонов. Турция также экспортировала в РФ 53,2 тыс. тонн абрикосов, 48,3 тыс. тонн персиков и 37,3 тыс. тонн нектаринов. В чуть большем объеме нектарины отгрузили производители из Узбекистана (38,4 тыс. тонн). Из Ирана в РФ поступило 55,8 тыс. тонн киви, из Марокко - 53,6 тыс. тонн клементинов и 33,7 тыс. тонн мандаринов.
"В условиях санкционных ограничений существует необходимость построения бизнесом новых логистических цепочек", - отметил Россельхознадзор.
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