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Сербия готова контактировать с НАТО ради деэскалации ситуации, но останется нейтральной страной - Вучич

Сербия готова развивать отношения с Силами для Косово (КФОР), которые обеспечивают международное миротворческое присутствие в населенном албанским этническим большинством сербском крае Косово и Метохия, и НАТО, но в военном плане останется нейтральной страной, заявил сербский президент Александр Вучич на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

"У нас своя история - непростая, неоднозначная, мы хотели бы дальнейшего утверждения отношений и связей с силами КФОР и с НАТО, но мы хотим избежать любой возможности, которая привела бы к эскалации напряженности", - приводит его слова сербский телерадиоканал РТС.

"Мы обозначили нашу позицию, а также мы сделаем все, что можем для того, чтобы сохранить мир и стабильность", - отметил Вучич.

В частности, по его словам, сербская сторона передала в НАТО "список действий приштинских спецподразделений на севере Косово, на которые были необходимы согласия, но их никогда не было".

"Я передал вам список всех инцидентов и нападений на сербское население, которые участились в Косово и Метохии", - сказал Вучич.

Столтенберг со своей стороны сообщил, что альянс усилил присутствие на севере Косово, где проживают сербы, подчеркнув, что НАТО готова к действиям в случае эскалации ситуации, но прежде всего она работает с Белградом и Приштиной над тем, чтобы снизить накал напряженности.

"У нас выдающаяся военная миссия в Косово, в ней принимают участие более 4 тыс. военнослужащих - это поможет предотвратить напряженность, эскалацию и какие-либо столкновения", - сказал генсек НАТО.

"Мы уже усилили присутствие на севере края. И мы готовы работать для того, чтобы снизить напряженность", - отметил он.

Столтенберг добавил, что он находится в тесном контакте с начальником генштаба армии Сербии и другими ответственными лицами в Белграде и Приштине, подчеркнув, что таким образом он пытается избежать недопониманий в ситуации, которая возникла в конце июля.

"Миссия КФОР сфокусирована на выполнении своего мандата, но если стабильность окажется под угрозой, КФОР готов вмешаться и предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность", - подчеркнул Столтенберг.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия на месяц отложила введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

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Тэги: СЕРБИЯ, НАТО, АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ


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