Сербия готова контактировать с НАТО ради деэскалации ситуации, но останется нейтральной страной - Вучич

Сербия готова развивать отношения с Силами для Косово (КФОР), которые обеспечивают международное миротворческое присутствие в населенном албанским этническим большинством сербском крае Косово и Метохия, и НАТО, но в военном плане останется нейтральной страной, заявил сербский президент Александр Вучич на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.
"У нас своя история - непростая, неоднозначная, мы хотели бы дальнейшего утверждения отношений и связей с силами КФОР и с НАТО, но мы хотим избежать любой возможности, которая привела бы к эскалации напряженности", - приводит его слова сербский телерадиоканал РТС.
"Мы обозначили нашу позицию, а также мы сделаем все, что можем для того, чтобы сохранить мир и стабильность", - отметил Вучич.
В частности, по его словам, сербская сторона передала в НАТО "список действий приштинских спецподразделений на севере Косово, на которые были необходимы согласия, но их никогда не было".
"Я передал вам список всех инцидентов и нападений на сербское население, которые участились в Косово и Метохии", - сказал Вучич.
Столтенберг со своей стороны сообщил, что альянс усилил присутствие на севере Косово, где проживают сербы, подчеркнув, что НАТО готова к действиям в случае эскалации ситуации, но прежде всего она работает с Белградом и Приштиной над тем, чтобы снизить накал напряженности.
"У нас выдающаяся военная миссия в Косово, в ней принимают участие более 4 тыс. военнослужащих - это поможет предотвратить напряженность, эскалацию и какие-либо столкновения", - сказал генсек НАТО.
"Мы уже усилили присутствие на севере края. И мы готовы работать для того, чтобы снизить напряженность", - отметил он.
Столтенберг добавил, что он находится в тесном контакте с начальником генштаба армии Сербии и другими ответственными лицами в Белграде и Приштине, подчеркнув, что таким образом он пытается избежать недопониманий в ситуации, которая возникла в конце июля.
"Миссия КФОР сфокусирована на выполнении своего мандата, но если стабильность окажется под угрозой, КФОР готов вмешаться и предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность", - подчеркнул Столтенберг.
Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.
В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия на месяц отложила введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.
Азербайджан отчитался в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации
Президент Алиев утвердил увеличение аппарата министерства молодежи и спорта
Президент Алиев присвоил высшие воинские звания ряду офицеров ГПС Азербайджана
Руководство ФРС ожидает дальнейших повышений ключевой процентной ставки
Фондовые индексы Европы снизились на возобновившихся тревогах об инфляции, статданных
«Нафтогазу» не удалось получить согласия держателей евробондов на отсрочку выплат
ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
Алиев принял участие в вечере памяти Магомаева
«Карабах» и «Виктория» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
«Nar» удостоен престижной международной награды
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ