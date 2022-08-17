Москва потребовала от США выдать визы Лаврову и другим делегатам Генассамблеи ООН

Россия обратилась к американской стороне с требованием обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН. (...) США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы будем и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему - проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", - подчеркнул Антонов.
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