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ТЭК 17.08.2022 22:10

«Нафтогазу» не удалось получить согласия держателей евробондов на отсрочку выплат

НАК "Нафтогаз Украины" не удалось получить согласия на двухлетнюю отсрочку выплат процентов и погашения ни по одному из трех выпусков еврооблигаций, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

Согласно сообщению, необходимый кворум (свыше 2/3) был достигнут лишь на собрании держателей бондов на $335 млн с погашением в июле 2022 года, однако за отсрочку было подано лишь примерно 22% голосов при необходимом минимуме в 75%.

По двум другим выпускам - с погашением в 2024 году на 600 млн евро и с погашением в 2026 году на $500 млн - кворума не было, поэтому будут созваны повторные собрания.

"Нафтогаз" уточнил, что на собрание по евробондам-2024 зарегистрировались владельцы примерно 49% облигаций, около 74% поданных голосов были отданы в пользу предложения НАК.

Что касается еврооблигаций-2026, выплата процентов и погашение по которым приходятся на ноябрь, то на собрание зарегистрировалось приблизительно 54%, а за отсрочку было подано около 43% голосов.

Повторные собрания назначены на 31 августа.

"На основе кворума, представленного на первоначальных собраниях, ожидается, что отложенные собрания, которые будут проведены в отношении облигаций 2024 года и облигаций 2026 года, будут иметь кворум", - отмечает НАК.

Компания подчеркнула, что условия запроса согласия на отсрочку выплат были утверждены постановлением правительства и в целом соответствует условиям, предложенным сувереном и другими украинскими государственными эмитентами 20 июля, "которые успешно приняли держатели их евробондов" на минувшей неделе.

"Кабинет министров Украины настоятельно рекомендует инвесторам поддержать последние предложения, включенные в операцию по управлению обязательствами "Нафтогаза", которые являются частью усилий Украины по упреждающему управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям", - напомнила компания.

Нак также указала, что правительство своим решением по-прежнему запрещает "Нафтогазу" производить платежи по еврооблигациям без предварительного согласования.

В отношении отказа держателей еврооблигаций-2022 от отсрочки выплат по ним НАК сообщил, что рассматривает последующие шаги совместно с кабмином, как единственным акционером, и Минфином. "Дополнительная информация будет сообщена держателям облигаций, когда это будет возможно и в соответствии с нормативными требованиями "Нафтогаза", - говорится в объявлении.

Как сообщалось, "Нафтогаз" первоначально предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года. Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а правительство запретило платить, что привело 26 июля к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов.

"Нафтогаз" аргументирует предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.

В настоящее время на рынке три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле - трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), в ноябре - семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%.

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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ЕВРООБЛИГАЦИИ


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