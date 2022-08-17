Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 86.53 -2.88 Brent 92.34 -2.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2022 22:20

В Кабуле произошел взрыв в мечети

В мечети в Кабуле в среду произошел взрыв, сообщается о десятках пострадавших.

"После взрыва в районе PD17 Кабула в нашу больницу доставлены 27 человек. Среди них пять детей, в том числе 7-летний ребенок", - сообщила итальянская неправительственная клиника Emergency в Кабуле.

Между тем, местные и иностранные СМИ сообщают о десятках погибших и раненых в результате взрыва в мечети района Хайрхана афганской столицы.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ


Похожие новости


Ответственность за взрыв в принадлежащем талибам медресе Кабула взяло на себя ИГИЛ Талибы обещают найти и наказать виновных во взрыве вблизи мечети в Кабуле Жертвами взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз стали 40 человек - СМИ Взрывное устройство сработало в мечети в Афганистане, погибли 10 человек Девять детей стали жертвами взрыва в Афганистане Взрыв произошел на одной из улиц в центре Кабуле, пятеро талибов ранены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az