В Кабуле произошел взрыв в мечети

В мечети в Кабуле в среду произошел взрыв, сообщается о десятках пострадавших.

"После взрыва в районе PD17 Кабула в нашу больницу доставлены 27 человек. Среди них пять детей, в том числе 7-летний ребенок", - сообщила итальянская неправительственная клиника Emergency в Кабуле.

Между тем, местные и иностранные СМИ сообщают о десятках погибших и раненых в результате взрыва в мечети района Хайрхана афганской столицы.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.