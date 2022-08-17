FT сообщила, что банки Европы возобновили операции с российскими бондами

Европейские банки вслед за банками США возобновили операции с российскими облигациями, сообщает Financial Times.
В начале июня американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации. Новые разъяснения министерства фактически остановили торговлю российским долгом.
Но в конце июля OFAC, подразделение Минфина, отвечающее за правоприменение санкций в США, сообщило, что своей лицензией открывает 3-месячное "окно" для банков на операции с российскими бондами, чтобы они могли помочь своим клиентам закрыть позиции в российских облигациях. Европейские регуляторы также смягчили условия проведения таких операций для своих банков для снижения рисков их клиентов.
По данным Financial Times, банки UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили своим клиентам продавать российские облигации вслед за аналогичными действиями американских JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup. Впрочем, другие банки, среди которых Credit Suisse и HSBC, пока от операций с российским долгом воздерживаются, опасаясь связанных с ними рисков.
Как отмечает издание, лицензия OFAC позволяет банкам совершать торговые операции с российскими облигациями в интересах американских граждан для снижения их рисков, даже если эти операции включают в себя покупку бумаг.
Все упомянутые Financial Times банки отказались от официальных комментариев, но лица, информированные об их действиях, сообщили изданию, что решения о возобновлении операций с российским долгом не связаны с желанием получить прибыль, а должны помочь клиентам сократить риски в соответствии с санкционными правилами. Один из сотрудников банка, возобновившего торговлю российскими облигациями, сказал, что это сделано для клиентов, которые хотят выйти из этих активов, и объемы этих сделок не значительны.
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