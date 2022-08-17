Российский посол заявил, что от взаимодействия с США «остались крохи»

Диалог России и США парализован, остаются ограниченные контакты по нераспространению, деконфликтингу в Сирии и космосу, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. Контакты носят единичный характер", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что от двустороннего взаимодействия "остались крохи".

"С большой резервацией скажу о сфере нераспространения оружия массового уничтожения, о существовании канала деконфликтинга по Сирии, пожалуй, назову мирное освоение космоса", - добавил посол.