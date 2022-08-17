Фондовые индексы Европы снизились на возобновившихся тревогах об инфляции, статданных

Европейские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду на фоне возобновившихся опасений по поводу ускорения инфляции, повышения процентных ставок и перспектив для роста мировой экономики.
Трейдеры оценивали статданные из еврозоны и Великобритании, а также ждали публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов в среду опустился на 0,91% и составил 439,03 пункта.
Германский DAX потерял 2,04%, французский CAC 40 - 0,97%, британский FTSE 100 - 0,27%, испанский IBEX 35 - 0,91%, итальянский FTSE MIB - 1,04%.
Статистическое управление Евросоюза (Eurostat) в среду пересмотрело в худшую сторону оценки роста ВВП 19 стран еврозоны за второй квартал 2022 года. Экономика еврозоны в апреле-июне выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,9% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные. Ранее сообщалось о повышении ВВП соответственно на 0,7% и 4%.
Несмотря на ухудшение оценки, темпы роста экономики еврозоны в поквартальном выражении являются максимальными за три квартала, что обусловлено смягчением ковидных ограничений и активным туристическим сезоном в южных странах Европы, отмечает Eurostat. Экономики Испании и Италии в прошедшем квартале выросли на 1,1% и 1%, Франции - на 0,5%.
Согласно статданным из Великобритании, также обнародованным в среду, инфляция в стране в июле обновила максимум с февраля 1982 года, достигнув 10,1% в годовом выражении. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 9,4% в июне. Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания (12,6%) и стоимости коммунальных услуг (20%), отмечают в Национальном статистическом управлении страны.
Эксперты JPMorgan отмечают, что снижение глобального инфляционного давления, сигналы которого появляются в последнее время, проявится в первую очередь в США, а в Европе будет запаздывать.
"Европа сталкивается с сохраняющимся давлением в связи с ростом цен на газ", - говорится в обзоре JPMorgan, который цитирует Dow Jones.
Акции Uniper SE потеряли в цене 12,1%. Германский энергоконцерн зафиксировал чистый убыток в размере 12,35 млрд евро в первом полугодии 2022 года из-за сокращения поставок российского газа, в связи с чем ему пришлось закупать топливо по более высоким спотовым ценам.
Uniper не стал давать прогноз на 2022 год из-за волатильности операционной среды, но отметил, что ожидает годового убытка.
Стоимость бумаг британского интернет-ритейлера Asos упала на 11,2% на информации об уходе из компании ее главного операционного и главного финансового директора Мэта Данна.
Акции британского застройщика Persimmon подешевели на 7,8% в связи со слабой отчетностью компании за первое полугодие.
Бумаги французской фармкомпании Sanofi потеряли в цене 5,7% на информации о прекращении компанией глобальной программы клинической разработки препарата для лечения рака молочной железы.
Акции производителя программного обеспечения SAP SE подешевели на 1,4%. Инвестиционная компания Francisco Partners подписала соглашение с дочерней компанией SAP America Inc. о приобретении подразделения SAP Litmos. Условия сделки не раскрываются, ее закрытие ожидается в четвертом квартале.
Азербайджан отчитался в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации
Президент Алиев утвердил увеличение аппарата министерства молодежи и спорта
Президент Алиев присвоил высшие воинские звания ряду офицеров ГПС Азербайджана
ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
Алиев принял участие в вечере памяти Магомаева
«Карабах» и «Виктория» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
В августе из портов Украины суда вывезли более 563 тыс. тонн продовольствия - Минобороны РФ
Мали обвинила Францию в «актах агрессии» и потребовала срочного созыва СБ ООН
Гутерриш в ходе визита во Львов будет способствовать деэскалации ситуации в Украине - ООН
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
«Nar» удостоен престижной международной награды
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ