Фондовые индексы Европы снизились на возобновившихся тревогах об инфляции, статданных

Европейские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду на фоне возобновившихся опасений по поводу ускорения инфляции, повышения процентных ставок и перспектив для роста мировой экономики.

Трейдеры оценивали статданные из еврозоны и Великобритании, а также ждали публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов в среду опустился на 0,91% и составил 439,03 пункта.

Германский DAX потерял 2,04%, французский CAC 40 - 0,97%, британский FTSE 100 - 0,27%, испанский IBEX 35 - 0,91%, итальянский FTSE MIB - 1,04%.

Статистическое управление Евросоюза (Eurostat) в среду пересмотрело в худшую сторону оценки роста ВВП 19 стран еврозоны за второй квартал 2022 года. Экономика еврозоны в апреле-июне выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,9% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные. Ранее сообщалось о повышении ВВП соответственно на 0,7% и 4%.

Несмотря на ухудшение оценки, темпы роста экономики еврозоны в поквартальном выражении являются максимальными за три квартала, что обусловлено смягчением ковидных ограничений и активным туристическим сезоном в южных странах Европы, отмечает Eurostat. Экономики Испании и Италии в прошедшем квартале выросли на 1,1% и 1%, Франции - на 0,5%.

Согласно статданным из Великобритании, также обнародованным в среду, инфляция в стране в июле обновила максимум с февраля 1982 года, достигнув 10,1% в годовом выражении. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 9,4% в июне. Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания (12,6%) и стоимости коммунальных услуг (20%), отмечают в Национальном статистическом управлении страны.

Эксперты JPMorgan отмечают, что снижение глобального инфляционного давления, сигналы которого появляются в последнее время, проявится в первую очередь в США, а в Европе будет запаздывать.

"Европа сталкивается с сохраняющимся давлением в связи с ростом цен на газ", - говорится в обзоре JPMorgan, который цитирует Dow Jones.

Акции Uniper SE потеряли в цене 12,1%. Германский энергоконцерн зафиксировал чистый убыток в размере 12,35 млрд евро в первом полугодии 2022 года из-за сокращения поставок российского газа, в связи с чем ему пришлось закупать топливо по более высоким спотовым ценам.

Uniper не стал давать прогноз на 2022 год из-за волатильности операционной среды, но отметил, что ожидает годового убытка.

Стоимость бумаг британского интернет-ритейлера Asos упала на 11,2% на информации об уходе из компании ее главного операционного и главного финансового директора Мэта Данна.

Акции британского застройщика Persimmon подешевели на 7,8% в связи со слабой отчетностью компании за первое полугодие.

Бумаги французской фармкомпании Sanofi потеряли в цене 5,7% на информации о прекращении компанией глобальной программы клинической разработки препарата для лечения рака молочной железы.

Акции производителя программного обеспечения SAP SE подешевели на 1,4%. Инвестиционная компания Francisco Partners подписала соглашение с дочерней компанией SAP America Inc. о приобретении подразделения SAP Litmos. Условия сделки не раскрываются, ее закрытие ожидается в четвертом квартале.