Дунай в болгарском течении обмелел до опасных показателей

Уровень воды в некоторых местах в болгарском течении реки Дунай снизился до опасно минимальных показателей, сообщает в среду Болгарское национальное телевидение.
В частности, по его данным, наиболее сложная ситуация складывается в районе населенного пункта Оряхово, где уровень воды в Дунае достиг отметки -69 см от так называемой "точки ноль", то есть минимально допустимого предела. Сложная ситуация также наблюдается в районе городов Русе - 57 см ниже минимально допустимого предела, Силистры - 38 см и в районе Ново Село - 31 см.
Ранее в августе сообщалось, что на Дунае в Болгарии, Румынии и Сербии ведутся работы по углублению дна. Наиболее сложная ситуация складывалась в районе Зимничи на болгарско-румынской границе и румынского города Чернаводэ.
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