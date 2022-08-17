«Карабах» и «Виктория» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Азербайджанский «Карабах» и чешская «Виктория» сыграли в среду вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Счет в прошедшем в Баку матче открыт не был.
Ответная встреча состоится 23 августа в чешском городе Пльзень.
Победитель пары продолжит выступление в Лиге чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.
Р.Керимов
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