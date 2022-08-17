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Спорт 17.08.2022 22:50

«Карабах» и «Виктория» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Азербайджанский «Карабах» и чешская «Виктория» сыграли в среду вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Счет в прошедшем в Баку матче открыт не был.

Ответная встреча состоится 23 августа в чешском городе Пльзень.

Победитель пары продолжит выступление в Лиге чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФУТБОЛ, ЛИГА ЧЕМПИОНОВ


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