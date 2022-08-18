Нацбанк Грузии вновь начал продажу валюты на аукционах

Национальный банк Грузии на валютном аукционе, состоявшемся в среду, выставил на продажу $20 млн и продал $8,305 млн.
Согласно информации на сайте регулятора, средневзвешенная ставка составила 2,796 лари за $1.
Выход на рынок с предложением валюты вызвано падением лари, которое наблюдается с начала текущей недели: 17 августа официальный курс составляет 2,8019 лари/$1 против 2,7 лари за $1 в понедельник.
В марте этого года нацвалюта, которая до этого стремительно падала (на начало марта курс составлял 3,4 лари/$1), начала укрепляться. Аналитики заявляли о признаках "чрезмерного укрепления лари". По их мнению, на это повлиял приток валюты в страну за счет мигрантов и туристов, резкое увеличение весной объемов денежных переводов из-за рубежа, главным образом из России. Регулятор посчитал такую динамику нежелательной и счел необходимым начать скупку долларов США.
Нацбанк на валютном аукционе 24 мая приобрел $10 млн, столько же 1 августа, еще $20 млн 5 августа и $40 млн 10 августа.
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