Гутерриш в ходе визита во Львов будет способствовать деэскалации ситуации в Украине - ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе намеченной на четверг поездки во Львов постарается способствовать деэскалации ситуации в Украине, заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак.

"Цель генсека ООН - затронуть вопросы, вызывающие обеспокоенность по поводу Украины. (...) Он старается сделать все, что в его силах, чтобы ослабить напряженность. Это будет частью его обсуждений (в ходе поездки в Украину - ИФ)", - сказал Хак на брифинге в среду.

По его словам, Гутерриш также обсудит вопросы передвижения судов из украинских портов на Черном море, экспорта продовольствия и зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш в четверг во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Дюжаррика, на следующий день, в пятницу, генсек отправится в Одессу и посетит местный порт.

Представитель Гутерриша добавил, что в ООН ожидают и двусторонней встречи Гутерриша с Зеленским.