В США не увидели ничего необычного в военных учениях «Восток-2022»

Власти США не считают военные учения "Восток-2022" каким-либо необычным мероприятием, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.
"Насколько я понимаю, это совместные учения ряда стран, не только России и Китая. Страны регулярно и правомерным образом принимают суверенные решения, в каких военных учениях им принимать участие. (...) Так что мы не усматриваем чего-либо особенного в такой их активности", - сказал он на брифинге.
В то же время он отметил развитие отношений, в том числе сфере безопасности между РФ и КНР, а также между РФ и Ираном. Он заявил о беспокойстве таким развитием событий в связи "со взглядами таких стран как КНР, Россия на международный порядок".
Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Народно-освободительная армия Китая наряду с военными Индии, Беларуси, Таджикистана и Монголии примет участие в стратегических военных учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября.
В заявлении отмечалось, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".
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