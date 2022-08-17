Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 86.53 -2.88 Brent 92.34 -2.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2022 23:46

В США не увидели ничего необычного в военных учениях «Восток-2022»

Власти США не считают военные учения "Восток-2022" каким-либо необычным мероприятием, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"Насколько я понимаю, это совместные учения ряда стран, не только России и Китая. Страны регулярно и правомерным образом принимают суверенные решения, в каких военных учениях им принимать участие. (...) Так что мы не усматриваем чего-либо особенного в такой их активности", - сказал он на брифинге.

В то же время он отметил развитие отношений, в том числе сфере безопасности между РФ и КНР, а также между РФ и Ираном. Он заявил о беспокойстве таким развитием событий в связи "со взглядами таких стран как КНР, Россия на международный порядок".

Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Народно-освободительная армия Китая наряду с военными Индии, Беларуси, Таджикистана и Монголии примет участие в стратегических военных учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября.

В заявлении отмечалось, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань, несмотря на реакцию Пекина - госдеп Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США Блинкен заявил о влиянии ситуации в Тайваньском проливе на весь мир Глава МИД КНР заявил о необходимости разоблачить ложь Вашингтона по тайваньскому вопросу Politico сообщило об отказе военного руководства КНР от контактов с коллегами из США Посол США вызван в МИД КНР из-за визита Пелоси на Тайвань

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az