Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 86.53 -2.88 Brent 92.34 -2.76

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.08.2022 23:56

Турция в ближайшее время назначит нового посла в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, что Анкара намерена отправить в Израиль своего посла в ближайшее время.

"На основании принятого сегодня решения о назначении послов, президент Эрдоган заявил, что Турция предпримет необходимые шаги, чтобы в кратчайшие сроки назначить нового посла", - сообщается в коммюнике, опубликованном канцелярией турецкого лидера.

Во время разговора турецкий лидер также указал на "важность развития сотрудничества и диалога между Турцией и Израилем".

В пресс-релизе отмечается, что во время разговора Эрдоган и Лапид обсудили "турецко-израильские отношения и проблемы региона".

Ранее Израиль и Турция объявили, что вернут послов и генконсулов и полностью восстановят дипломатические связи после ряда лет напряженности в отношениях.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция и Израиль договорились обменяться послами в целях "нормализации отношений", однако "Анкара продолжит поддерживать палестинцев".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ


Похожие новости


Президент Азербайджана сыграл важную роль в организации встречи президентов Израиля и Турции – израильский политолог Глава МИД Турции призывает на международном уровне наказать Израиль за действия против Газы Анкара ведет переговоры с ООН, ОИС и другими странами по ситуации вокруг сектора Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az