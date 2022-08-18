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Дальнее зарубежье 18.08.2022 00:20

Мали обвинила Францию в «актах агрессии» и потребовала срочного созыва СБ ООН

Мали обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания, чтобы положить конец тому, что она расценивает как "акты агрессии" Франции в виде нарушений ее суверенитета и поддержки, оказываемой, по утверждению Бамако, "джихадистским и шпионским группам", сообщает Le Figaro.

Малийское министерство иностранных дел распространило в среду через СМИ письмо главы МИД Абдулая Диопа в СБ ООН с обвинениями в адрес Франции в "повторяющихся и частых нарушениях" национального воздушного пространства французскими ВВС, самолеты которых якобы совершают действия, "считающиеся шпионажем", и предпринимают попытки "запугивания".

"Малийское правительство располагает рядом доказательств, что эти вопиющие нарушения воздушного пространства Мали использовались Францией для сбора разведданных в интересах террористических групп, действующих в Сахеле, и для сброса им оружия и боеприпасов", - цитирует Le Figaro письмо Диопа.

Министр заявляет, что Мали "оставляет за собой право на самооборону" в соответствии с Уставом ООН, если действия Франции продолжатся.

Письмо датировано 15 августа. В этот день после девяти лет присутствия в Мали последние французские военные, принимавшие участие в антитеррористической операции "Бархан", покинули страну.

Власти Франции не отреагировали на эти обвинения.

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Тэги: МАЛИ, ФРАНЦИЯ, ООН


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