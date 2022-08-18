Нефть стабильна после роста накануне, Brent у $93,8 за баррель

Цены на нефть слабо меняются утром в четверг после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:16 в четверг составляет $93,78 за баррель, что на $0,13 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,31 (1,4%), до $93,65 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,22 за баррель, что на $0,11 (0,12%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,58 (1,8%), до $88,11 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Тегерана. "Главный вопрос, который навис над рынком на этой неделе, заключается в том, смогут ли руководители США и Ирана согласовать новую иранскую ядерную сделку после многих месяцев переговоров", - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.