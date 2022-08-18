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18.08.2022 09:54

Фондовый рынок США в среду закрылся снижением, трейдеры оценивали протокол заседания ФРС

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением.

Трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Тем временем опубликованные министерством торговли США статистические данные указали, что розничные продажи в Штатах в июле не изменились в помесячном выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

Котировки акций Target Corp.уменьшились на 2,7%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, зафиксировала почти десятикратное снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале из-за вынужденной уценки товаров, сказавшейся на рентабельности ее операций.

Акции TJX Cos.подорожали на 2,8%. Американская сеть магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 3%, но выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Lowe s Cos. выросла на 0,6%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, во втором квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 1%, но показатель в расчете на акцию оказался лучше ожиданий рынка.

Бумаги Krispy Kreme Inc. подешевели на 12,1%. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, сократила чистый убыток во втором финансовом квартале в 4,5 раза, увеличив выручку на 7,5%. В компании отметили, что в прошедшем квартале потребители столкнулись с "уникальным экономическим давлением", и ухудшили прогнозы на текущий финансовый год.

Цена акций Endo InternationalPlc увеличилась на 23,3%. Международная фармацевтическая компания подала заявление о банкротстве в суд США, чтобы справиться с долговой нагрузкой из-за тяжб, связанных с так называемым "опиоидным делом".

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду снизилось на 0,5% - до 33980,32 пункта.

Standard & Poor s 500 опустился на 0,72% - до 4274,04 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 1,25% и составил 12938,12 пункта.

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Тэги: США, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


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