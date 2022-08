Фондовые индексы АТР снижаются вслед за Уолл-стрит

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг вслед за американским фондовым рынком, который снизился накануне.

Трейдеры оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%. "Ограничительным", или "сдерживающим" (restrictive), уровнем ставки считается такой, при котором она замедляет рост экономики.

Сейчас, по оценке главы Федрезерва Джерома Пауэлла, ставка является нейтральной. При этом некоторые члены FOMC не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки, отмечается в протоколе.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:28 снизился на 0,8%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (-2,8%), производителя музыкальных инструментов и электроники Yamaha Corp. (-2,4%) и производителя медицинского оборудования Terumo Corp. (-2,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:33 опустился на 0,48%, гонконгский Hang Seng - на 0,58%.

В число лидеров падения акций на Гонконгской фондовой бирже входят акции застройщика Country Garden Holdings Co. Ltd. (-5,6%), который спрогнозировал существенное падение чистой прибыли в первом полугодии, а также судоходной компании Orient Overseas (International) Ltd. (-4,3%) и банка Hang Seng Bank Ltd. (-2,8%).

Акции Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 2,3%. Автопроизводитель отчитался о падении чистой прибыли в первом полугодии на 35% на фоне роста расходов на сырьевые материалы и операционных затрат.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:29 снизился на 0,3%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - подешевели на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, опустился до 3,4% в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем. Это минимальный показатель за 48 лет, пишет MarketWatch. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали показатель на уровне 3,5%. Количество безработных опустилось на 20 тыс., до 473,9 тыс.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP выросла на 0,4%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - снизилась на 0,25%.