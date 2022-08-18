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Дальнее зарубежье 18.08.2022 10:16

В Таллине сообщили о масштабных кибератаках на госучреждения и частный сектор

Заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луука Кристьян Ильвес сообщил о масштабных кибератаках, которым подверглись в среду гоучреждения и предприятия частного сектора республики.

"Эстония подверглась вчера самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", - написал в четверг Ильвес в Twitter. Цитату приводит агентство BNS.

Он также заявил, что атаки были неэффективными. По его словам, веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня, за некоторыми краткими и незначительными исключениями.

"В Эстонии это нападение осталось практически незамеченным", - отметил Ильвес.

Как сообщает BNS, в течение суток CERT-EE выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. Мониторингом обнаружены 137 зараженных вредоносных программ.

Кроме того, передает агентство, прошлой ночью было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты. 4 DDoS-атаки были предприняты на организации частного сектора, однако за ними также прослеживается желание атаковать ту или иную государственную службу.

BNS также сообщает о восьми фишинговых страницах, которые пытались получить информацию об электронной почте и банковских счетах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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