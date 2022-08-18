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Социум 18.08.2022 10:45

Соцвыплаты населению Азербайджана за 7 месяцев составили около 4 млрд манатов

В Азербайджане по итогам января-июля 2022 года социальные выплаты населению составили 3 млрд 823 млн манатов, что на 9,3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный фонд социальной защиты населения.

«За январь-июль 2022 года населению выплачено пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи на общую сумму 3 млрд 823 млн манатов, что на 9,3% или 324,3 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГФСЗ, СОЦВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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