Соцвыплаты населению Азербайджана за 7 месяцев составили около 4 млрд манатов

В Азербайджане по итогам января-июля 2022 года социальные выплаты населению составили 3 млрд 823 млн манатов, что на 9,3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный фонд социальной защиты населения.
«За январь-июль 2022 года населению выплачено пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи на общую сумму 3 млрд 823 млн манатов, что на 9,3% или 324,3 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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