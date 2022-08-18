Число случаев COVID-19 в мире превысило 593 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 593 млн 277 тыс. 377, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 445 тыс. 400 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 93 млн 278 тыс. 36 и 1 млн 39 тыс. 26.

Индия - 44 млн 298 тыс. 864 и 527 тыс. 206.

Бразилия - 34 млн 223 тыс. 207 и 682 тыс. 10.

Франция - 34 млн 491 тыс. 381 и 154 тыс. 375.

Германия - 31 млн 725 тыс. 160 и 146 тыс. 214.

Великобритания - 23 млн 675 тыс. 470 и 187 тыс. 730.

Италия - 21 млн 554 тыс. 626 и 174 тыс. 300.

Южная Корея - 21 млн 861 тыс. 296 и 25 тыс. 813.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 829,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 161, Франции - 2 тыс. 338, Германии - 1 тыс. 733, Великобритании - 2 тыс. 725, Италия - 2 тыс. 892, Южной Корее - 503. Сведения по США отсутствуют.