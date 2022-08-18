Более 200 компаний представят свою продукцию на оборонной выставке в Баку

Более 200 компаний из 26 стран примут участие в 4-ой Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX», которая пройдет в Баку 6-8 сентября.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Caspian Event Organisers, являющейся организатором выставки, среди участников выставки ведущие компании оборонной отрасли из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и других стран.

В выставке этого года впервые примут участие компании из Иордании.

Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны будут участвовать со своими национальными стендами.

На стендах Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники отечественного производства. Участники мероприятия смогут ознакомиться с новинками оборонного комплекса страны, а также существующими и растущими возможностями Вооруженных Сил Азербайджана.

«Масштабная демонстрация самых современных видов вооружений на выставке ADEX будет способствовать техническому переоснащению Вооруженных Сил, создаст условия для конструктивного общения, обмена опытом, налаживания эффективных связей между отечественными и зарубежными специалистами в военно-технической сфере», - подчеркивают организаторы.

На выставке будут представлены: воздушные суда и авиационные системы; морские суда и военно-морские системы; боевые транспортные средства; радио-электронные системы, C4ISR; оптико-электронное оборудование и системы; беспилотные системы; военное обмундирование и экипировка, оружие и боеприпасы; симуляторы и тренажёры; средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), а также военные организации и предприятия по продвижению экспорта и т.д.

Одновременно с ADEX будет проходить 13-ая Международная Выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника» Securex Caspian, на которой будут представлены перспективные модели вооружения и системы комплексной защиты для правоохранительных, пограничных, спасательных, пожарных и специальных служб.

Для выставок ADEX и Securex Caspian подготовлена обширная деловая программа. В течение трех дней работы выставок состоятся 4-ая Конференция по обороне и безопасности (сессии на актуальные темы: беспилотные системы, кибербезопасность, инновации в сфере военной медицины и т.д.), выступления военного оркестра, VR-игры на военные темы и другие мероприятия.

Кроме того, состоятся двусторонние встречи между участниками выставки и представителями международных делегаций, а также профильных структур Азербайджана.

«Таким образом, выставка ADEX станет отличной платформой для демонстрации новейшего вооружения и заключения новых контрактов в сфере международного военно-технического сотрудничества», - подчеркивают организаторы.

Р.Ахмедов