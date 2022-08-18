Азербайджан на границе с Арменией создал 19 воинских частей – Гулиев

Госпогранслужба (ГПС) после завершения второй Карабахской войны в кратчайшие сроки создала 19 воинских частей на границе с Арменией, сообщил глава службы Эльчин Гулиев.

«C целью организации охраны и обороны государственной границы на территории Зангиланского, Губадлинского и части Лачинского районов на границе с Арменией в максимально короткие сроки были построены 19 новых комплексов воинских частей, 110 погранично-боевых постов, построены пункты пропуска через государственную границу «Эйвазлы» и «Газанчы», организована деятельность по погранконтролю в Физулинском международном аэропорту», - написал Гулиев в своей статье, опубликованной в официальной газете «Respublika.

Кроме того, по словам главы ГПС, на азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации в ходе второй Карабахской войны осенью 2020 года, проложено 104 км новых дорог, осуществлен капремонт и текущий ремонт дорог общей протяженностью 223,7 км.

«Территория площадью 1452 гектара была очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаружены и нейтрализованы 1530 противопехотных и 1762 противотанковые мины, а также 245 неразорвавшихся боеприпасов», - подчеркнул глава ГПС.

Э.Шафиев