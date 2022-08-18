AAM заплатит AzerGold $4 млн за данные по разведке контрактных участков Гарадаг и Хархар

Британская компания «Anglo-Asian Mining» (AAM) приобрела у ЗАО «AzerGold» данные разведки и связанных с ними исследований и отчетов по контрактным участкам Гарадаг и Хархар.

«Данные были предоставлены ААМ после недавней ратификации в парламенте Азербайджана нового Соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку участков Гарадаг и Хархар. При этом AzerGold была предыдущим владельцем этих активов. Полученные данные включают геохимические и геофизические данные, включая карты и отчеты по интерпретации данных. Anglo-Asian Mining заплатит $3,3 млн за данные по участку Гарадаг и $0,7 млн за данные по участку Хархар», - отмечается в материалах AAM, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По данным компании, 25% от этой или $1 млн будет выплачено сразу, остальные 75% или $3 млн – через три года или возможно раньше. Расходы на покупку данных будут включены ​​к операционным и капитальным затратам по контрактным участкам и будет учитываться при расчете прибыльного производства.

«AzerGold в свое время осуществила значительное колонковое бурение и интерпретацию данных на этих контрактных участках, включая 9645 химических анализов образцов керна на месторождении Гарадаг, и 805 анализов образцов керна на месторождении Хархар. Anglo Asian также получит предварительный обзор горных работ на Гарадаге, основанный на предварительной оценке минеральных ресурсов с различными вариантами разработки рудника, включая проекты открытых карьеров, первоначальные графики горных работ и технологическую схему металлургического процесса. В Гарадаге еще была проведена экологическая и социально-экономическая фоновая оценка, которая также включена в материал», - говорится в информации.

Компания отмечает, теперь проведет подробный анализ всех имеющихся данных, чтобы оценить наилучший подход к разработке всех своих новых месторождений. Также планируется осуществить программу подтверждающего бурения для проверки данных по Гарадагу. В дополнение к получению этих данных, на месторождении Хархар началась первоначальная разведка. Кроме того, на этом месторождении будет осуществлена программа колонкового бурения», - говорится в сообщении.

«Мы рады, что достигли договоренности с AzerGold о получении этих данных, что является еще одной вехой в нашем развитии новых концессионных участков. Вскоре мы начнем детальный геологический анализ Гарадага и Хархара. Это позволит нашей команде сформулировать наилучшие подход к разработке этих активов», заявил генеральный директор компании Anglo Asian Реза Вазири.

Как сообщалось, 5 июля 2022 года Милли Меджлис (парламент - ИФ) Азербайджана ратифицировал поправки в действующее СРП на разработку компанией AAM рудных месторождений в Азербайджане. Поправки включают подписанный компанией в сентябре 2021 года с правительством Азербайджана документ об основных положениях, предоставляющий Anglo Asian Mining право на разработку трех новых участков общей площадью 882 кв. км и отказ от прав на контрактный участок Соютлу в Кяльбаджарском районе Азербайджана (на границе с Арменией).

С ратификацией поправок к СРП, AAM теперь имеет восемь контрактных участков в Азербайджане общей площадью 2 тыс. 544 кв. км.

Из полученных в распоряжении трех новых контрактных участков два представляют собой крупное месторождение порфиров Гарадаг и прилегающее к нему медное месторождение Хархар. Общая площадь двух участков составляет 808 кв. км, они граничат с имеющимися контрактными участками Гедабек и Гоша (в Дашкесанском районе – ИФ).

По информации ААМ, месторождение порфиров Гарадаг по советским оценкам содержит 318,7 тыс. тонн меди, оцениваемых более $3 млрд по текущим ценам, содержание меди в тонне руды составляет 0,64%. Компания рассчитывает вести добычу руды открытым способом.

Месторождение Хархар согласно предварительным данным, продемонстрировало значительный потенциал, компания планирует провести геологическую оценку запасов.

Как сообщалось, в настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Н.Аббасова