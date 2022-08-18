Алиев принял верительные грамоты новых послов 4 стран в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новых послов ЮАР, Монголии, Новой Зеландии и Чада. Как сообщается в информации на сайте главы государства, новым послом ЮАР в Азербайджане стала Дипуо Берта Лецаци-Дуба, Монголии - г-н Мунхбаяр Гомбосурен, Чада – г-н Адума Дангая Нокур Гет, Новой Зеландии – г-жа Зое Даун Колсон-Синклер. Э.Шафиев

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