Президент Турции отправился на Украину на встречу с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился на Украину, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает в четверг агентство "Анадолу".
По его данным, самолет турецкого лидера вылетел из аэропорта Анкары примерно в 09:00 утра по местному времени.
Отмечается, что Эрдогана сопровождают, в частности, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Алиев принял верительные грамоты новых послов 4 стран в Азербайджане
Азербайджан на границе с Арменией создал 19 воинских частей – Гулиев
Более 200 компаний представят свою продукцию на оборонной выставке в Баку
Temiz Sheher построит пункт приема бытовых отходов в Шувеланах
AAM заплатит AzerGold $4 млн за данные по разведке контрактных участков Гарадаг и Хархар
Apple может представить iPhone 14 на презентации 7 сентября
Число случаев COVID-19 в мире превысило 593 млн - университет Хопкинса
Соцвыплаты населению Азербайджана за 7 месяцев составили около 4 млрд манатов
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
«Nar» удостоен престижной международной награды
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ