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Регион 18.08.2022 11:41

Президент Турции отправился на Украину на встречу с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился на Украину, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

По его данным, самолет турецкого лидера вылетел из аэропорта Анкары примерно в 09:00 утра по местному времени.

Отмечается, что Эрдогана сопровождают, в частности, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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