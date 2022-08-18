Пашинян исключил версию теракта в ТЦ в Ереване

Следственные органы Армении исключают версию о теракте в ереванском торговом центре "Сурмалу".
"Разные версии обсуждаются, в том числе, указанная вами версия о теракте. Но нет каких-либо фактических данных, которые бы свидетельствовали о теракте или другом преступлении. Речь больше всего идет о неосторожности", - сказал председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян на заседании правительства, представляя премьеру Николу Пашиняну отчет о проделанной работе.
Со своей стороны, Пашинян отметил, что, исходя из полученных визуальных данных, "теракт исключается".
"Теракт исключается, поскольку, по кадрам видим, что сначала идет дым из здания, потом убегают люди, после чего происходит взрыв. Визуальная информация почти исключает эту версию (о теракте - ИФ)", - отметил Пашинян.
По последним данным МЧС Армении, 16 человек погибли, один из которых не опознан. Пропавшими без вести считаются два человека. Ранения получили 62 человека, из которых лечение продолжают четверо.
По данным МЧС, взрыв произошел на складе пиротехники.
В Следственном комитете Армении по факту взрыва возбуждено два уголовных дела по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" и "Нарушение правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия".
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