Temiz Sheher построит пункт приема бытовых отходов в Шувеланах

ОАО «Temiz Sheher» (Чистый город) отбирает подрядчика для строительства и установки пункта приема-выгрузки, линии сортировки твердых бытовых отходов в поселке Шувелан (Хазарский район Баку). Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 1 500 манатов. Тендерные предложения принимаются до 16:00 29 сентября. Вскрытие предложений пройдет 30 сентября в 16:00. Стоимость предмета тендера превышает $3 млн. Х.Насирзаде

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