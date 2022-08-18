Temiz Sheher построит пункт приема бытовых отходов в Шувеланах

ОАО «Temiz Sheher» (Чистый город) отбирает подрядчика для строительства и установки пункта приема-выгрузки, линии сортировки твердых бытовых отходов в поселке Шувелан (Хазарский район Баку).
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 1 500 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 16:00 29 сентября. Вскрытие предложений пройдет 30 сентября в 16:00.
Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.
Х.Насирзаде
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