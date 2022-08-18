Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 88.11 +1.58 Brent 93.65 +1.31

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 18.08.2022 11:46

Temiz Sheher построит пункт приема бытовых отходов в Шувеланах

ОАО «Temiz Sheher» (Чистый город) отбирает подрядчика для строительства и установки пункта приема-выгрузки, линии сортировки твердых бытовых отходов в поселке Шувелан (Хазарский район Баку).

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 1 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 29 сентября. Вскрытие предложений пройдет 30 сентября в 16:00.

Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, ОТХОДЫ, ПУНКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az