DP World резко увеличил прибыль и выручку в I полугодии, ожидает замедления роста показателей

Дубайская компания DP World, один из крупнейших портовых операторов в мире, в первом полугодии 2022 года зафиксировала резкий рост чистой прибыли и выручки, однако ожидает, что подъем показателей замедлится во втором полугодии.

Чистая прибыль в январе-июне составила $721 млн по сравнению с $475 млн за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении компании.

Прибыль компании до налогообложения выросла до $1,11 млрд с $732 млн, скорректированная EBITDA - до $2,44 млрд с $1,81 млрд.

Выручка подскочила на 60% и составила $7,93 млрд.

DP World за прошлое полугодие увеличила объемы контейнерных перевозок на 2,3% - до 39,5 млн стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU).

"Мы ожидаем, что темпы роста будут более умеренными во втором полугодии на фоне сложной экономической ситуации, - говорится в сообщении компании. - Прогноз характеризуется неопределенностью из-за геополитической ситуации, высокой инфляции, колебаний валютных курсов и проблем с цепочками поставок".