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Это интересно 18.08.2022 12:11

Apple может представить iPhone 14 на презентации 7 сентября

Американская Apple Inc., как ожидается, проведет презентацию, на которой будут представлены новые iPhone и "умные" часы Apple Watch, 7 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Компания может представить новые iPhone 14, а также три новые модели Apple Watch и несколько новых версий компьютеров Mac и планшетов iPad.

Новые iPhone получат улучшенную камеру, однако технологические улучшения будут относительно незначительными, сообщает агентство. Ожидается, что компания выпустит модель с 6,7-дюймовым экраном и откажется от версии с 5,4-дюймовым экраном.

Apple по итогам прошлого квартала получила выручку от продажи iPhone в размере $40,67 млрд по сравнению с $39,57 млрд за аналогичный период годом ранее. На долю показателя пришлось около половины совокупной выручки компании, при этом он превзошел ожидания аналитиков.

Аналитики в целом позитивно настроены относительно дальнейших перспектив для компании. Так, эксперт Credit Suisse Шеннон Кросс назвала акции Apple одними из своих "фаворитов" и улучшила оценку по бумагам. Аналитик Wedbush Дэн Айвз высказал в интервью CNBC мнение, что спрос на продукцию Apple в следующем году, вероятно, останется активным.

Акции Apple на дополнительных торгах в Нью-Йорке в среду подешевели на 0,8%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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