Трасс может победить Сунака в борьбе за пост лидера тори с серьезным отрывом

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс может победить экс-главу Минфина Риши Сунака в борьбе за пост лидера Консервативной партии с серьезным отрывом, сообщает Sky News со ссылкой на опрос YouGov.
Согласно опросу YouGov, Трасс может получить по итогам голосования 66% голосов, а Сунак - лишь 34%.
По данным Sky News, примерно 57% представителей тори заявили, что уже проголосовали, а около 38% заявили, что еще нет, но собираются сделать это. Среди проголосовавших тори порядка 68% заявили, что поддержали Трасс, а 31% - Сунака.
Среди тех, кто еще не голосовал, около 44% собираются отдать голос за Трасс, а 29% - за Сунака, и 26% заявили, что пока не решили, за кого проголосуют.
При этом, если бы Борис Джонсон участвовал в гонке наряду с Трасс и Сунаком, то не менее 44% респондентов заявили, что поддержали бы его кандидатуру, и по 24% и 23% поддержали бы Трасс и Сунака, соответственно.
Опрос проводился среди более 1 тыс. членов партии консерваторов с 12 по 17 августа.
Как сообщалось, гонку за пост лидера Консервативной партии Великобритании продолжают Сунак и Трасс, остальные претенденты выбыли из борьбы.
Согласно установленным процедурам, 4 августа началось голосование рядовых членов правящей партии, а 5 сентября будет объявлено имя нового лидера находящихся у власти в Великобритании консерваторов.
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