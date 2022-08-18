Поставки дизельного топлива в Европу из Азии в августе достигли максимума за 5 месяцев - Vortexa

Поставки дизельного топлива все чаще перенаправляются из Азии в Европу на фоне растущих рисков для энергобезопасности европейских стран в связи с жаркой погодой, подъемом цен на газ и сокращением поставок энергоресурсов из России, пишет Bloomberg.

В августе из Азии в Европу должны прибыть пять танкеров, перевозящих дизельное топливо общим объемом около 3 млн баррелей, что является максимумом за пять месяцев, свидетельствуют предварительные данные отраслевой аналитической компании Vortexa. Поставки в регион с Ближнего Востока также будут расти.

Потоки дизельного топлива перенаправляются в Европу, поскольку цены на него в регионе выше, чем в Азии, отмечают трейдеры. При этом в азиатских странах предложение превышает спрос на фоне ослабления китайской экономики и сезонного затишья в Индии. Европа тем временем столкнулась с небывалой засухой, из-за которой уровень воды в реке Рейн резко снизился, что создало проблемы для транспортировки по ней топлива и других товаров.

Ограничение поставок топлива в связи с этим может вынудить ряд европейских регионов использовать резервные запасы энергоресурсов, которые необходимо будет пополнить перед зимним периодом, отмечают эксперты.

Танкеры с дизельным топливом, вышедшие из азиатских стран в августе, прибудут в Европу к концу месяца.