В Армении хотят создать 3 КПП на границе с Азербайджаном

Служба национальной безопасности Армении представило в правительство проект решения о создании новых трех контрольно-пропускных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном.

В опубликованном на сайте правовой документации правительства Армении проекте решения указывается, что будут открыты три контрольно-пропускных пункта пропуска - "Сотк" - "Кельбаджар" (Гегаркуникская область северо-восток Армении - ИФ), "Ерасх" - "Садарак" (Араратская область, юго-запад Армении, граница с Нахчываном - ИФ), "Караундж" - "Эйвазли" (Сюникская область, юго-восток Армении - ИФ). Все КПП предназначены для автомобильного сообщения.

Отмечается, что КПП начнут действовать на следующий день после завершения соответствующих строительных работ и оснащения.

В обосновании проекта решения сообщается, что принятие решения обусловлено необходимостью обеспечения исполнения распоряжений премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"После открытия КПП при обеспечении мер безопасности будет осуществляться пересечение через госграницу людей, товаров и транспортных средств", - отмечается в проекте решения.

Ожидается, что решение будет принято на следующем заседании правительства 25 августа.