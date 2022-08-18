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Транспорт и связь 18.08.2022 17:03

В Великобритании из-за забастовки железнодорожников практически не ходят поезда

Британские железнодорожники проводят крупную забастовку, которая привела к практически полной приостановке движения поездов, сообщают британские СМИ.

Движение поездов в четверг осуществляются только на 20% направлений. При этом поезда ходят по ним только с 07:30 до 18:30 по местному времени, в остальное время эти железнодорожные линии также будут закрыты.

Пассажирам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на поездах.

Похожая ситуация ожидается в субботу, когда железнодорожники продолжат свою акцию протеста в знак недовольства оплатой труда, сокращениями рабочих мест и условиями работы на фоне общего роста цен.

Между тем, согласно британским СМИ, в пятницу свою забастовку устроят сотрудники лондонского метрополитена, а также водители автобусов.

В министерстве транспорта Великобритании со своей стороны заявили, что профсоюзы сотрудников транспортной сферы "решили причинить страдания и нарушить повседневную жизнь миллионов людей" в шестой раз с июня этого года вместо того, чтобы работать над достижением соглашения с правительством.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЕЗДА, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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