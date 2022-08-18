ЕК пытается добиться скоординированного подхода стран ЕС к вопросу выдачи виз россиянам

Европейская комиссия (ЕК) обсуждает с государствами-членами ЕС поднятый рядом стран Евросоюза вопрос о визах для граждан РФ и рассчитывает на скоординированный подход, заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер.
"Мы пытаемся на уровне Европейского союза прийти к скоординированной реакции. Обсуждения продолжаются на союзном уровне с государствами-членами, чтобы учесть последнее развитие событий и обеспечить скоординированный подход", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
При этом она напомнила, что 30-31 августа в Праге будет проходить неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам - Гимних. "Дискуссии затронут также вопрос о визах для путешественников, приезжающих в Европейский союз", - добавила Хиппер.
"По нашей последней информации, которую мы получаем от государств-членов, выдача ими виз не остановлена полностью. В частности, что касается гуманитарных вопросов, визы для этих случаев по-прежнему выдаются. Мы поддерживаем контакты с государствами-членами, чтобы собрать максимум информации", - отметила представитель ЕК.
Она также сообщила, что член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон посетит в первую неделю сентября Финляндию и Латвию, чтобы "обсудить с властями трудности на местах".
"Наша первая задача в том, чтобы добиться, что все принимаемые меры будут скоординированными мерами и будут направлены на достижение целей Европейского союза", - объяснила пресс-секретарь.
Её внимание обратили на то, что пока в Брюсселе говорят о скоординированных мерах, Эстония уже запрещает въезд российским гражданам. Хиппер уклонилась от просьбы прокомментировать эту ситуацию. Она заявила, что ответ на этот вопрос связан с тем, что и Украина, и государства-члены ЕС сталкиваются с "беспрецедентными трудностями" в нынешних условиях.
Хиппер также отметила, что в области виз ЕС сразу отреагировал на события на Украине и уже 24 февраля приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.
По ее словам, ЕК обсуждает как на техническом, так и политическом уровнях частичную приостановку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Представитель ЕК напомнила, что в мае были опубликованы соответствующие рекомендации Еврокомиссии.
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