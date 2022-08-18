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Туризм 18.08.2022 15:54

ГАТ направит около 320 тыс. манатов на подготовку ПСД работ по реставрации в заповеднике «Юхары Баш» в Шеки

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «Triumph-M» для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на реставрационные и капитальные ремонтные работы комплекса «Ашагы караван-сарай», расположенного на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» в городе Шеки.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 318,818 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, ШЕКИ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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