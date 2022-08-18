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СНГ 18.08.2022 20:04

Крупнейшие страны Европы в июле не предлагали новую военную помощь Украине

Власти шести крупнейших стран Европы за июль не выделяли на двусторонней основе новой военной помощи Киеву, пишет издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики и на его ресурс Ukraine Support Tracker.

"В течение всего июля самые крупные страны Европы не предложили Украине новой двусторонней военной помощи... Это - первый такой месяц с момента начала российской операции в феврале", - говорится в материале.

Данные касаются Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Италии и Польши. Politico отмечает, что такие результаты - показатель того, что европейские страны не выдерживают тот ритм оказания военной помощи Киеву, которого придерживаются США.

Кроме того, в институте сообщают со ссылкой на имеющиеся у него данные, что с конца апреля интенсивность оказываемой Европой военной помощи Украине снижается.

Politico напоминает, что около недели назад страны, участвовавшие в донорской конференции в Копенгагене, пообещали оказать Украине военную помощь в 1,5 млрд евро. Однако в Кильском институте предупредили, что эта сумма "незначительна по сравнению с тем, чего удалось добиться на предыдущих подобных конференциях".

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Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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