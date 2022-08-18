В Азербайджане руководители и сертифицированные преподаватели в сфере образования с сентября будут получать надбавки к зарплате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о создании дифференцированной системы оплаты труда в государственных общеобразовательных учреждениях.

Согласно указу, с 1 сентября 2022 года директора, замдиректора и сертифицированные преподаватели общеобразовательных учреждений, а также других государственных образовательных учреждений будут получать надбавки к зарплате.

В соответствии с указом, кабинету министров поручено до 1 сентября утвердить размер надбавок.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде