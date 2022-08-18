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Наука и образование 18.08.2022 16:08

В Азербайджане руководители и сертифицированные преподаватели в сфере образования с сентября будут получать надбавки к зарплате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о создании дифференцированной системы оплаты труда в государственных общеобразовательных учреждениях.

Согласно указу, с 1 сентября 2022 года директора, замдиректора и сертифицированные преподаватели общеобразовательных учреждений, а также других государственных образовательных учреждений будут получать надбавки к зарплате.

В соответствии с указом, кабинету министров поручено до 1 сентября утвердить размер надбавок.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАРПЛАТЫ, НАДБАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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