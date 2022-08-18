Azerlotereya в 2021г выплатила в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на 5 млн манатов

ОАО «Azerlotereya» в 2021 году увеличило выплаты в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль в 3,9 раза – до 5,1 млн манатов.
По информации общества, в 2021 году доходы Azerlotereya от продажи лотерейных билетов по сравнению с 2020 годом выросли на 147% - до 43,9 млн манатов.
В целом, прибыль общества за 2021 год выросла на 170% - до 20,9 млн манатов, чистая прибыль – на 73% - до 7,6 млн манатов.
Инвестиции в Azerlotereya в 2021 году составили 5,6 млн манатов.
На конец 2021 года активы общества достигли 31,8 млн манатов против 11,1 млн манатов на конец 2020 года.
Капитал Azerlotereya в 2021 году увеличился на 33% - до 9,7 млн манатов.
ОАО «Azerlotereya» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Azerlotereya» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана. Министерство экономики Азербайджана и турецкая компания Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S. 27 февраля 2021 года подписали соглашение о передаче ОАО «Azerlotereya» в управление турецкой компании "YMT Sans B.V." ("дочка" компании Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S.).
Р.Ахмедов
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