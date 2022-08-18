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Регион 18.08.2022 17:19

СГБ Грузии сообщила о задержании группы лиц за попытку сбыта радиоактивных веществ

В Грузии задержаны три человека, пытавшиеся продать радиоактивные вещества на сумму 1,2 млн долларов, сообщает в четверг Служба государственной безопасности (СГБ) страны.

Согласно сообщению, следствием установлено, что задержанные незаконно хранили опасные для здоровья человека радиоактивные вещества в своих квартирах в Тбилиси и Сагареджойском муниципалитете (край Кахетия).

"Члены преступной группы, согласно разработанному плану, вели активные поиски покупателя, сохраняли конспирацию систематически изменяя место хранения радиоактивных веществ и в конечном итоге попытались реализовать указанные вещества за сумму 1 миллион 200 тысяч долларов, в ходе чего произошло их задержание", - говорится в сообщении.

В СГБ отмечают, что задержанным грозит срок тюремного заключения от 5 до 10 лет.

В спецслужбе не уточняют какие именно вещества пытались незаконно продать задержанные.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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