СГБ Грузии сообщила о задержании группы лиц за попытку сбыта радиоактивных веществ

В Грузии задержаны три человека, пытавшиеся продать радиоактивные вещества на сумму 1,2 млн долларов, сообщает в четверг Служба государственной безопасности (СГБ) страны.
Согласно сообщению, следствием установлено, что задержанные незаконно хранили опасные для здоровья человека радиоактивные вещества в своих квартирах в Тбилиси и Сагареджойском муниципалитете (край Кахетия).
"Члены преступной группы, согласно разработанному плану, вели активные поиски покупателя, сохраняли конспирацию систематически изменяя место хранения радиоактивных веществ и в конечном итоге попытались реализовать указанные вещества за сумму 1 миллион 200 тысяч долларов, в ходе чего произошло их задержание", - говорится в сообщении.
В СГБ отмечают, что задержанным грозит срок тюремного заключения от 5 до 10 лет.
В спецслужбе не уточняют какие именно вещества пытались незаконно продать задержанные.
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