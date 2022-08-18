Азербайджанским и российским компаниям лучше оформлять экспортные контракты в российских рублях для избежания проблем при их оплате через SWIFT – Торгпредство РФ

Торгпредство РФ в Азербайджане рекомендует азербайджанским и российским компаниям при осуществлении взаимной внешнеэкономической деятельности оформлять экспортные контракты в российских рублях с целью избежать проблем при их оплате посредством системы SWIFT.

«В Торгпредство (РФ в Азербайджане – ИФ) поступают сообщения российских компаний об отклонении или несвоевременном проведении перечислений денежных средств по системе SWIFT в долларах США азербайджанским партнерам за оказанные услуги и поставляемые в Россию товары, а также платежи азербайджанских покупателей в долларах США за поставляемую российскую продукцию», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в торгпредстве.

По информации компаний, задержки могут достигать двух месяцев, в большинстве случаев денежные средства возвращаются плательщику.

«Торгпредство рекомендует экономическим операторам России и Азербайджана оформлять экспортные контракты в российских рублях», - подчеркнули в Торгпредстве.

Р.Ахмедов