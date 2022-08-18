Патрушев обеспокоен создаваемой Западом и США напряженностью на территории СНГ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе переговоров с коллегой из Узбекистана Виктором Махмудовым выразил обеспокоенность из-за стремления Запада и США создать очаги напряженности на территории Содружества независимых государств (СНГ), сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ряду региональных проблем. Российская сторона выразила обеспокоенность стремлением стран Запада, и в первую очередь США, создать очаги напряженности на пространстве СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В нем отмечается, что в ходе беседы была затронута ситуация в Украине.
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