Вооруженные силы Казахстана проводят стратегическое командно-штабное учение

В Вооруженных силах Казахстана началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта-2022", сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В рамках учения, проходящего под руководством Генерального штаба Вооруженных сил, в условиях единой учебной оперативно-стратегической обстановки проводится ряд оперативно-тактических, мобилизационных, специальных и тактических учений на семи учебных полигонах", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия между органами военного управления, соединениями и частями видов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, привлечения сил (средств) государственных и местных исполнительных органов.

На первом этапе учения проверяется слаженность органов военного управления при выполнении задач планирования. Осуществляется вывод на учебные полигоны подразделений сил немедленного реагирования, а также боевого, тылового и технического обеспечения различными способами (совершением марша своим ходом, перевозкой на автомобильных тралах, железнодорожным транспортом).

В рамках учения впервые в условиях горно-пустынной местности и в ночное время совершается 400-километровый конный переход подразделений горно-егерского подразделения регионального командования "Юг".

С основным составом боевых подразделений, привлекаемых на учения вблизи пунктов постоянной дислокации, проводятся мероприятия боевого слаживания, в том числе с боевой стрельбой, отметили в Минобороны.