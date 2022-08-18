Вооруженные силы Казахстана проводят стратегическое командно-штабное учение

В Вооруженных силах Казахстана началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта-2022", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"В рамках учения, проходящего под руководством Генерального штаба Вооруженных сил, в условиях единой учебной оперативно-стратегической обстановки проводится ряд оперативно-тактических, мобилизационных, специальных и тактических учений на семи учебных полигонах", - говорится в распространенном в четверг сообщении.
Особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия между органами военного управления, соединениями и частями видов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, привлечения сил (средств) государственных и местных исполнительных органов.
На первом этапе учения проверяется слаженность органов военного управления при выполнении задач планирования. Осуществляется вывод на учебные полигоны подразделений сил немедленного реагирования, а также боевого, тылового и технического обеспечения различными способами (совершением марша своим ходом, перевозкой на автомобильных тралах, железнодорожным транспортом).
В рамках учения впервые в условиях горно-пустынной местности и в ночное время совершается 400-километровый конный переход подразделений горно-егерского подразделения регионального командования "Юг".
С основным составом боевых подразделений, привлекаемых на учения вблизи пунктов постоянной дислокации, проводятся мероприятия боевого слаживания, в том числе с боевой стрельбой, отметили в Минобороны.
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