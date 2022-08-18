Великобритания выдала лицензию Evraz North America на продолжение деятельности до 31 марта 2023 г

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало североамериканскому дивизиону Evraz (Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada) лицензию на продолжение бизнеса сроком до 31 марта 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля, OFSI мотивировала их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах. При этом OFSI выпустило лицензию, которая разрешала сделки с североамериканскими структурами в период до 2 сентября 2022 года.

Сейчас действие этого разрешения продлено до 31 марта 2023 года.

В настоящее время Evraz запустил процесс сбора заявок на приобретение активов североамериканского дивизиона компании, об этом он сообщил 11 августа. "Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость североамериканского дивизиона в качестве независимой компании", - поясняла компания.

Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI.

В Северной Америке у компании производственные площадки в США (Портленд (работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz), Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG).

Выручка стального сегмента североамериканского подразделения Evraz в прошлом году выросла на треть, до $2,3 млрд, EBITDA составила $321 млн против отрицательного значения в $28 млн годом ранее.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала. В марте Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем ЕС.