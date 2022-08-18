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18.08.2022 17:26

«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!

Для тех, кто хочет интересно провести время и выиграть ценные призы, «Nar» продолжает летнюю кампанию полную развлечений в регионах. Следующие кампании пройдут 19 августа в Губе и 21 августа в городе Мингячевир.

Если вы хотите добавить красок в свой отпуск, вы и ваши близкие можете присоединиться к специально подготовленным для летней кампании конкурсам, выиграть подарки и запечатлять свои воспоминания на фотографиях в специальном стенде. Абоненты, которые предпочитают онлайн-конкурсы, могут выиграть билеты на музыкальный фестиваль, который состоится в конце летней кампании, присоединившись к конкурсам на страницах «Nar» в социальных сетях.

Быть в курсе последних новостей о летней кампании, можно подписавшись на инстаграмы официальных лиц кампании: Ираду Гадирову (Instagram: irada_gadirova), Самиру Эфенди (Instagram: efendi_music) и Джафара Наджафова (Instagram: jafarnajafov).

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается своей стратегии клиентоориентированности и предоставляет превосходный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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