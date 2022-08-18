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Дальнее зарубежье 18.08.2022 18:18

Япония и Китай договорились продолжать диалог, несмотря на проблему Тайваня

Советник по нацбезопасности Японии Такэо Акиба и глава канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ян Цзечи на переговорах в среду договорились, что Токио и Пекину нельзя прерывать контакты, несмотря на рост напряженности вокруг Тайваня.

"Советник по нацбезопасности Японии и его китайский коллега на переговорах согласились с тем, что странам, несмотря на возросшую напряженность из-за Тайваня, нужно продолжать диалог для выстраивания конструктивных и стабильных двусторонних отношений, сообщили в четверг в правительствах обеих стран", - передает "Киодо".

По данным агентства, переговоры в китайском городе Тяньцзинь продолжались семь часов. При этом, по словам неназванного представителя японского правительства, Акиба выразил протест Яну Цзечи в связи с военными маневрами КНР в районе Тайваня.

В свою очередь, как заявили в Пекине, Ян Цзэчи заявил о том, что вопрос острова Тайвань, являющегося неотъемлемой частью Китая, касается основ японо-китайских отношений.

Ранее в августе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. В ответ Пекин начал военные учения близ острова.

Позднее стало известно, что баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии. Ракеты упали к юго-западу от острова Хатэрума в архипелаге Рюкю, относящегося к японской префектуре Окинава.

В то же время в МИД КНР отмечали, что Пекин не признает размеченную Токио исключительную экономическую зону, и что Китаю и Японии еще только предстоит установить морские границы в этом регионе.

Также после совместного заявления стран G7 о ситуации вокруг Тайваня Пекин отменил встречу глав МИД Китая и Японии, намеченную на 4 августа в Камбодже.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ДИАЛОГ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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