В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 545 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 807,017 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 710 случаях заражения.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 784 человек.
От COVID-19 вылечились 793,747 тыс. (+479 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 486 человек.
За сутки медики провели 3 802 теста на коронавирус против 4 852 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 110,178 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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