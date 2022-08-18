Минобороны Азербайджана подтвердило смерть военного от огнестрельного ранения

Минобороны Азербайджана подтвердило факт смерти военнослужащего в результате огнестрельного ранения.
“Подтверждаем факт смерти сверхсрочника ВС Азербайджана Эльмара Мирзоева, скончавшегося в результате огнестрельного ранения”, - отмечается в заявлении ведомства.
По данным Минобороны, в настоящее время по факту инцидента ведется расследование.
Х.Насирзаде
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