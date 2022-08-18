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Оборона 18.08.2022 19:05

Минобороны Азербайджана подтвердило смерть военного от огнестрельного ранения

Минобороны Азербайджана подтвердило факт смерти военнослужащего в результате огнестрельного ранения.

“Подтверждаем факт смерти сверхсрочника ВС Азербайджана Эльмара Мирзоева, скончавшегося в результате огнестрельного ранения”, - отмечается в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, в настоящее время по факту инцидента ведется расследование.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ИНЦИДЕНТ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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