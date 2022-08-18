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Оборона 18.08.2022 19:49

Задержан подозреваемый в смерти военного от огнестрельного ранения - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о задержании военного, подозреваемого в смерти военнослужащего в результате огнестрельного ранения.

“Следствие установило обоснованные подозрения, что преступление совершил сверхсрочник Бахруз Рзаев. Он задержан в качестве подозреваемого и привлечен к расследованию”, - отмечается в информации.

Согласно информации, Агдамская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели сверхсрочника ВС Азербайджана Эльмара Мирзоева, скончавшегося в результате огнестрельного ранения, по статье 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого лица).

Ранее Минобороны Азербайджана подтвердило факт гибели Эльмара Мирзоева.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ИНЦИДЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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