Задержан подозреваемый в смерти военного от огнестрельного ранения - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о задержании военного, подозреваемого в смерти военнослужащего в результате огнестрельного ранения.
“Следствие установило обоснованные подозрения, что преступление совершил сверхсрочник Бахруз Рзаев. Он задержан в качестве подозреваемого и привлечен к расследованию”, - отмечается в информации.
Согласно информации, Агдамская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели сверхсрочника ВС Азербайджана Эльмара Мирзоева, скончавшегося в результате огнестрельного ранения, по статье 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого лица).
Ранее Минобороны Азербайджана подтвердило факт гибели Эльмара Мирзоева.
Х.Насирзаде
Великобритания выдала лицензию Evraz North America на продолжение деятельности до 31 марта 2023 г
Германия снижает НДС на газ до 7% с 19% до конца марта 2024 года
Международные резервы РФ с 5 по 12 августа выросли на $5,8 млрд
Ураганные ветры и шторма обрушились на Италию и Францию, есть жертвы
Задействовано более 100 единиц спецтехники и свыше 1 тыс. человек для тушения пожаров в Азербайджане
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Еврокомиссия обеспокоена экологической катастрофой на Одере и помогает Польше и Германии в ее расследовании
Эстония поставит Украине минометы и противотанковые средства
Глобальную нехватку еды не решить без российского продовольствия и удобрений - Гутерриш
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ